促轉條例恐充公黨史資料 國民黨：衝擊超過追黨產

2017-12-05 21:57

〔中央社〕立法院三讀通過促進轉型正義條例，對中國國民黨最大衝擊是「開放政治檔案」，黨史館資料恐收歸國有。國民黨評估，衝擊與影響範圍可能遠超過不當黨產處理委員會追查國民黨產。

民主進步黨去年5月執政後，一直努力推動轉型正義，不論不當黨產處理條例或促進轉型正義條例，國民黨認為都是假「轉型正義」之名，行「政治鬥爭」之實的針對性立法。

國民黨在立法院席次居於劣勢，雖然開國際記者會，訴諸國際媒體促轉條例違反程序正義，侵害人權，仍無力回天，未來不排除聲請釋憲捍衛權益。

條文明定，條例主管機關為「促進轉型正義委員會」，隸屬行政院，為獨立機關，依條例規劃五大事項，包括開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；處理不當黨產；其他轉型正義事項。

開放政治檔案方面，納入政府機關、政黨、附隨組織、黨營機構與轉型正義相關檔案，將是對國民黨衝擊最大條文。國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢研判，黨史館現有資料恐將被收歸國有。

國民黨不具名人士表示，國民黨史館裡有關考核紀律委員會收到的檢舉函、過去陸工會與海工會從事的情報工作等都屬機密資料，一旦收歸國有，可能被民進黨拿來作為攻擊國民黨工具。

有黨內人士擔心，一旦資料全移轉國有，總裁批簽、中常會會議紀錄攤在陽光下，民進黨可能從中找尋蛛絲馬跡，過去案件都可能翻案再審，影響範圍可能遠超過黨產會對國民黨的追查。

為將促轉條例通過後對國民黨的衝擊降到最低，國民黨研擬多套劇本，除尋求友黨支持聲請釋憲，也把「政治檔案」定義作為下一波攻防焦點。

李明賢表示，「政治檔案」定義應明確，條文要另以法律訂之，國民黨會在接下來要求明確定義；也會拉長戰線到促進轉型正義委員會成立後，針對促轉會做的決定打司法訴訟。

條文規定，「政治檔案」指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關檔案或各類紀錄及文件。