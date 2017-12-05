促進轉型正義條例大事記

10餘名白色恐怖受難者曾於民進黨中央黨部前召開記者會，要求執政黨儘速完成促轉條例立法。（資料照，記者楊淳卉攝）

2017-12-05 21:59

〔中央社〕立法院院會今天三讀通過促進轉型正義條例，行政院下將設促進轉型正義委員會，須於2年內提完整調查報告。以下為進轉型正義條例大事記。

--民國92年3月28日，行政院檢送立法院優先審議法案，促進轉型正義條例草案前身之一的政黨不當取得財產處理條例草案列為其中一案，但未能完成三讀程序。

--101年12月14日，促進轉型正義條例草案前身之一的政治檔案法草案，首度由民主進步黨籍立法委員尤美女等人提出，同樣未能完成三讀。

--105年2月1日，民進黨立法院黨團首度掌握國會過半席次，黨團成員開始著手草擬促進轉型正義條例草案。

--105年4月1日，民進黨團首度提出促進轉型正義條例草案，內容包括整合過去有關不當黨產處理條例草案、政治檔案法草案，首度提出成立促進轉型正義委員會想法。

--105年6月22日，立法院司法及法制委員會初審通過促進轉型正義條例草案，全案提報院會。

--106年6月24日，總統蔡英文出席「國史館檔案與歷史研究學術研討會開幕式」時表示，轉型正義奠基於真相，而真相建立在檔案上，國史館等典藏政府檔案機關肩負重責大任，會持續要求各政府機關配合政策，持續推動檔案降、解密工作。

--106年10月24日，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕拜會朝野立法院黨團，呼籲儘速三讀促轉條例。

--106年11月17日，媒體報導指民進黨團以不處理促轉條例，交換攸關一例一休再修正的勞動基準法部分條文修正草案順利過關，遭蔡寬裕質疑背叛，但相關說法遭民進黨團、中國國民黨團否認。

--106年11月28日，蔡總統在社群網站臉書（facebook）表示，「民進黨政府不會用長輩受難的過去來做政治交換，我們會用行動證明一切。」

--106年12月5日，立法院院會經表決完成促進轉型正義條例三讀。