促轉條例三讀 蔡寬裕：還原歷史真相、釐清責任

2017-12-05 21:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會今晚間三讀通過「促進轉型正義條例」，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕，一早就親自到立法院關心修法進度，於院長會客室觀看直播。蔡寬裕稍早受訪表示，許多還在世的受難者年事已高，「促轉條例」通過最大的意義，就是還原歷史真相，釐清責任，還給他們清白。

蔡寬裕於三讀通過後發表聲明，他表示，在「國家人權博物館組織法」三讀通過後，「促轉條例」也正式三讀通過，數十年奔走突然接連接到好消息，彷彿一扇無論如何扣門、卻始終緊閉的門扉，終於開啟了縫隙、露出一絲曙光。

他接著於聲明中感謝總統蔡英文對垂暮老人的感同身受，也對立院民進黨團總召柯建銘在議事攻防上居中折衝敬上最高敬意；他並感謝時代力量立委重視轉型正義法案，讓大眾對轉型正義有更深認識。

蔡寬裕受訪表示，包括他及許多受難者，在法律上仍是有犯罪的「前科犯」，這是他們一生心繫的事。「促轉條例」給予還在世，及已不在世的受難者司法平復、撤銷罪刑的機會，還給受難者清白，這對他們來說非常重要。

他並引用威權時期思想犯柯旗化著作「台灣監獄島」，指出不只受難者在有形的牢籠，連家屬也是在同一個世界；在威權統治下，人們都因思想和行動受管制，而受到無形的創傷。

蔡寬裕批評，國民黨立委稱「國民黨執政時期做了許多轉型正義政策」，表示在他認知上，這些政策都是「半調子」，沒有真正落實；他也不滿國民黨自稱遭到清算，表示威權時期國民黨利用國家機器行使國家暴力，難道不叫做威權？

對於國民黨批促轉條例「違憲」，蔡寬裕不滿表示，國民黨政權在一九八五年解嚴前夕，通過國安法，剝奪他們上訴的權利，國民黨當時制定的法律，每一條都違反憲法對人民訴訟權的權利。