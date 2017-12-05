促轉條例三讀 蔡寬裕：還原歷史真相、釐清責任

2017-12-05 21:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會今晚間三讀通過「促進轉型正義條例」，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕，一早就親自到立法院關心修法進度，於院長會客室觀看直播。蔡寬裕稍早受訪表示，許多還在世的受難者年事已高，「促轉條例」通過最大的意義，就是還原歷史真相，釐清責任，還給他們清白。

蔡寬裕於三讀通過後發表聲明，他表示，在「國家人權博物館組織法」三讀通過後，「促轉條例」也正式三讀通過，數十年奔走突然接連接到好消息，彷彿一扇無論如何扣門、卻始終緊閉的門扉，終於開啟了縫隙、露出一絲曙光。

他接著於聲明中感謝總統蔡英文對垂暮老人的感同身受，也對立院民進黨團總召柯建銘在議事攻防上居中折衝敬上最高敬意；他並感謝時代力量立委重視轉型正義法案，讓大眾對轉型正義有更深認識。

蔡寬裕受訪表示，包括他及許多受難者，在法律上仍是有犯罪的「前科犯」，這是他們一生心繫的事。「促轉條例」給予還在世，及已不在世的受難者司法平復、撤銷罪刑的機會，還給受難者清白，這對他們來說非常重要。

他並引用威權時期思想犯柯旗化著作「台灣監獄島」，指出不只受難者在有形的牢籠，連家屬也是在同一個世界；在威權統治下，人們都因思想和行動受管制，而受到無形的創傷。

蔡寬裕批評，國民黨立委稱「國民黨執政時期做了許多轉型正義政策」，表示在他認知上，這些政策都是「半調子」，沒有真正落實；他也不滿國民黨自稱遭到清算，表示威權時期國民黨利用國家機器行使國家暴力，難道不叫做威權？

對於國民黨批促轉條例「違憲」，蔡寬裕不滿表示，國民黨政權在一九八五年解嚴前夕，通過國安法，剝奪他們上訴的權利，國民黨當時制定的法律，每一條都違反憲法對人民訴訟權的權利。

  • 台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕到立院關心促轉條例草案修法。（記者邱燕玲攝）

    台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕到立院關心促轉條例草案修法。（記者邱燕玲攝）

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