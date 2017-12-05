真的不選了？ 宜蘭綠營議員邱嘉進 退出羅東鎮長初選

2017-12-05 19:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨籍蘇澳選區議員邱嘉進，上月24日宣布參與羅東鎮長黨內初選，邱此舉也被解讀是為代理縣長陳金德參選縣長鋪路，不過，相隔不過兩週，邱嘉進今下午忽然宣布退出初選，他強調，當初參與初選，是憂心黨內沒有人出面，來回應鎮民期待，退出初選後，他將重回蘇澳鎮爭取議員連任。

羅東鎮為宜蘭縣商業重鎮，也是票倉，邱嘉進11月底先將戶口遷至羅東鎮，並選在初選截止日當天，登記鎮長初選。邱此舉也被解讀是在為陳金德參選縣長鋪路，與宜蘭市長江聰淵，一南一北，護持宜縣兩大票倉，進一步拉抬縣長選情。

但邱嘉進今卻無預警發布聲明，表明將退出羅東鎮長初選。邱嘉進指出，當初參與黨內初選，是因選民憂心民進黨未有優秀人才出馬的話，對鎮民恐無法交代，他才會挺身而出，但登記後，他勤跑基層，聽取地方聲音，認為劉議員才是最好人選。

邱嘉進直言，劉添梧在羅東深耕多年，歷練豐富，熟悉鎮上建設規劃，堪稱鎮長人選「強棒中的強棒」，他才會決定退出初選。

不過，邱嘉進雖然聲明退出初選，但目前戶籍還未遷回蘇澳，他也強調，若黨內有需要他，他仍會義不容辭挺身而出，不會拒絕；語意耐人尋味。

民進黨羅東鎮長初選目前有劉添梧、邱嘉進以及前縣議員謝志得等3人登記。民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，3名登記人後續還要進入資格審查，之後再進行協調，即使邱嘉進聲明退出初選，後續程序仍要走完。至於登記初選的保證金，若確定退出，會在選舉公報出爐前退回。