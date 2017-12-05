蔡英文赴鹿港頒獎 遭陳抗者嗆「下台」

2017-12-05 18:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文今天下午參加在彰化縣鹿港鎮舉行的全國績優志工暨績優志工團隊頒獎典禮，38名反年改、反勞基法修法等民間團體到場抗議，民眾一度想衝破封鎖線，被優勢警力堵住進不去，過程中2到3次零星肢體拉扯，陳情抗議民眾飆罵幾句，望著警察人牆興嘆，抗議者不乏退休警官。

陳抗者手拿寫著「勞工悲歌」、「蔡英文下台」、「反空污要生存」等抗議字眼的海報和布條，聚集在活動會場鹿港文創會館的中正路和建國路口，警方以拒馬路障和擋車架管制道路出入口，陳抗者只能在管制區大喊「蔡英文下台」抒發心聲。

陳抗者說，政府口口聲說要照顧最弱勢的勞工，但一例一休變相讓勞工更低薪，更難在職場生存，政府管太多、政策改來改去，抓不住核心，一再凸顯蔡英文政府還沒有準備好的事實。

還有退休警官說，警察終會退休，今天，他們退休後挺身走上街頭，表達對年金改革不滿的心聲，也算是替目前第一線的基層警察爭取權益，自家人應該互相體諒。

不過，現職警察有維安職責在，還是只能讓老警官說個幾句，把企圖要衝破警察人牆的陳抗民眾擋在管制區外，2、3次肢體拉扯，陳抗者都衝不過封鎖線，直到場內活動結束，總統車隊離開，陳抗者摸摸鼻子乖乖撤離。

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