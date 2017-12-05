林靜儀臉書遭洗板 「回去當醫師享受你們通過的爛法」

2017-12-05 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》部分條文修正草案昨晚間初審過關，引發各界關注，擔任召委的民進黨立委林靜儀因要求發言時間只能4分鐘加2分鐘遭質疑不合理，林靜儀雖貼出《立法院議事規則》，不過網友在底下留言反駁，指議事規則也有規定「例外情形」，甚至有人留言批評「對你感到失望，你還是回去當醫師好了，回去享受你們自己通過的爛法，到時候就不要吵過勞」。

立法院社環、經濟委員會昨聯席審查勞基法部分條文修正草案，在野黨立委質疑發言時間4加2分鐘是程序不公，不願離開發言台，林靜儀為此在臉書發文貼出議事規則的部分內容，還強調「議事規則要唸」。林所貼出的內容為議事規則第五章、第三十條的規定，內容為「委員發言之時間，由主席於發言前宣告之。超過前項時間者，主席得中止其發言」。

但林靜儀貼出該文後，引來大批網友砲轟，律師曾威凱更直接留言「可恥」。其中有網友留言質疑，同章的第三十一條就有規定「例外情形」，內容為「除下列情形外，每一委員就同一議題之發言，以一次為限：一、說明提案之要旨。二、說明審查報告之要旨。三、質疑或答辯。」另有網友指出，2014年馬政府執政時審查「自由經濟示範區特別條例草案」時，當時的召委、國民黨立委黃昭順限制每人發言以1次、時間以3分鐘為限，當時民進黨就曾引《立法院議事規則》第31條的規則抵擋。網友據此反酸，難道林靜儀是在說，「2014年的民進黨都不唸議事規則的嗎？」

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