撥款24億有無違法？ 海軍司令等16將校訊後全請回

2017-12-05 17:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦獵雷艦案，今首度針對海軍被指疑似有高層施壓導致提前撥款24億元給慶富一事，傳喚海軍司令黃曙光上將等將校軍官16人以及慶富2名員工到案，黃曙光等人皆表示，「撥款完全沒受任何總統府或任何外力影響。」訊後統統獲得請回。

檢調今天是以「證人」身份傳喚包括海軍司令上將黃曙光在內的16名將校軍官，除黃曙光外，到案說明的還有海軍司令部前參謀長中將梅家樹（現任軍備局長）、前副參謀長少將胡展豪、主計處處長少將李文（已退伍）、前計畫處處長少將林育斌、副處長李鳳翔少將及其他軍方預算編列與監造人員共16人；檢方另傳喚慶富公司王姓經理與高姓承辦人，調查慶富委託義大利製造的首艘獵雷艦「脫模」請款過程。

據了解，雄檢迄今尚未就海軍撥款24億元給慶富正式分案，會傳喚海軍高層是源於國民黨立委曾爆料慶富少東直通總統府，暗示國防部在「高層施壓」下提前給付尚未編列預算的24億元給慶富，才傳喚軍方人員盼釐清真相。

其中，海軍司令黃曙光上個月20日召開記者會澄清「海軍是依法依約行事」，否認有任何高層施壓，當時黃公開稱：「我是主角、這個案子是我批的、沒有任何人告訴我要怎麼做。」

黃曙光說，他最清楚這個案子為什麼要付款，「沒有總統府或任何人打電話給我」，並表示海軍是執行單位，他希望整個案子如期完成才批示付款，事實上也只比預定完成工程付款進度提前兩週。

海軍當時強調，雙方原訂於2016年第一季1月1日首艘獵雷艦船殼脫模，是原定的海軍付款時間點，因此把該筆預算編列在105年度，但慶富在2016年9月27日就脫模完成，並提出請款需求，海軍才依約付款。

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，黃曙光等人對24億元撥款的說法，與日前記者會大致相符，訊後陸續獲得請回。