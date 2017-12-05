被藍營議員指是中市府網軍 社運人士：你才是綠營網軍

2017-12-05 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕台中環保團體將在17日舉辦反空污大遊行，社運人士陳致豪近日在臉書質疑遊行遭國民黨主導，台中市長林佳龍也引用他的說法，希望政黨能節制以維持社運主體性，卻遭國民黨市議員楊正中指稱陳是「市府網軍」。不過陳致豪反諷楊，當一個議員不好好質詢空污議題的核心內容，把小市民的臉書發文拿來做文章，根本是「間接幫民進黨助攻，我看你楊正中才是綠營的網軍吧？」

針對環團將舉行遊行關切空污，陳致豪3日在臉書貼文指出，有國民黨民代召開記者會呼籲上街反空污，部分社運人士也與會，讓他質疑「跑去跟國民黨開記者會，然後變成國民黨號召遊行，還跟我說這是運動策略借力使力，這樣的政治判斷真的 hen 有一套」、「去參與國民黨的記者會，讓國民黨有機會在媒體上操作虛假進步的形象，這是我無法認同的」。林佳龍昨在接受市議員質詢時，也引用了這段說法，指「政黨涉入活動並企圖搶奪主導權，並盼政黨能節制以維持社運主體性」。楊正中今則抨擊林佳龍「以政黨顏色分化公民力量」，並指陳是「市府網軍」。

不過陳致豪早在昨日就曾於臉書發文，指他先前就曾針對林佳龍在反核大遊行的隊伍前受訪拍照一事進行批判，質疑林收割社運能量，當時他就被一些綠營友好人士圍勦了幾天，對於這種「罵綠的說你藍蛆，罵藍的說你綠吱」，陳表示自己看多了，並認為這樣的做法是「只有藍綠不問事理」、「想要製造衝突的媒體效果，卻不去考慮這種混亂的價值觀」。

今日陳致豪於臉書再指出，市議會的朋友告知他，楊正中在質詢時說他是市府網軍，對此他反嗆，「楊正中？不就是之前逢甲便當街氣爆派了一個超會演的助理去拍情境照被指『妨礙救援』的議員嗎？更之前他弟弟被開罰單還嗆我哥是議員把警察叫來服務處訓話的那個？」陳致豪也酸楊正中，把小市民的臉書發文拿來做文章，在議會殿堂搞抹綠的八卦秀，間接幫民進黨助攻，「我看你楊正中才是綠營的網軍吧？」