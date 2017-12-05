勞基法修法爭議 賴清德：持續溝通讓大眾充分了解

2017-12-05 15:05

〔記者謝君臨／台北報導〕勞基法「一例一休」修法引發爭議，行政院長賴清德今至調查局視察，針對勞基法修法部分，賴清徳強調將會持續溝通，讓社會大眾能充分了解。

為落實新世代反毒政策，賴清德今至調查局視察，宣示反毒決心，也強調維護治安最核心的工作，就是掃毒，並參觀反毒陳展館，由曾偵破台灣史上最大古柯鹼走私案的毒品防制處科長趙振宇負責簡報，賴清徳並當場寫下：「掃毒，為國為民」反毒宣言。

賴清德表示，他接任行政院長時有向社會報告，第一要務就是拚經濟，壯大台灣，讓國人可以安居樂業，另要維護治安，其中最核心的工作就是掃毒，整個新世紀的防毒策略，有6個守門員，檢、警、調、憲、海關、海巡，每個單位他都會去視察，希望鼓勵同仁全力以赴，做好掃毒防毒工作。

勞基法修法部分，賴清德指出，這次修法府、院間充分溝通且密切合作，共同肩負起過去一年來一例一休造成勞動市場僵化的問題；本次修法有2個重點，第一是用「四不變」優先保障勞工權益，第二則是「四彈性」，讓勞資雙方能夠共同合作發展經濟。

賴清德強調，溝通是必要的，將會持續說明，希望能讓社會充分了解，也讓任何一個勞工團體知道，本次修法沒有改變每日8小時工時，每週40小時工時，也沒有改變每月加班的工時46小時；換言之，週休二日的原則沒有改變，更何況每小時加班的費用也沒有減少，是給勞資雙方彈性合作空間，讓加班、排班、輪班彈性，如果特休假沒有休完，明年也可以休。

清德說，修法並沒有改變勞工團體最關心的勞工權益問題，希望勞工團體能了解，其實也有廣大的勞工需要更大的加班彈性，才能夠增加收入養家活口，期盼勞工團體注意到每個族群、不同勞工的不同需求，修法才有符合社會的需要。