審查原民處預算卡關 台東議會險爆議員衝突

散會後，原民處長吳慧琴（左）持續和議員林參天（右）溝通。（記者張存薇攝）

2017-12-05 14:54

［記者張存薇／台東報導］台東縣議會審查明年度總預算進入第5天，已完成10局處預算審查，不過今天審到原住民族行政處預算時開始牛步，還意外引發議員口角。

議員林參天認為原民處不願提供資料、預算內容也寫得不清楚，還說「要清點人數時就會動員、靠動員湊人數審議」，引發議員江堅壽直指不應情緒發言、不尊重議會其他人，還好議員張卓然、副議長陳宏宗緩頰，衝突沒擴大，明天續審。

原民處預算高達5億元，林參天說，才幾張紙預算就上億元，包括議員林琮瀚、張全馨嵐、蔡玉玲等也都仔細詢問文化健康站等相關內容，審查進度緩慢。

林參天不滿指出，要求原民處提供資料、原民處不給，要求清點人數，陳宏宗先裁示休息10分鐘，之後雖然持續審議，但林參天再度不滿原民處預算寫的不詳細，雖然原民處長吳慧琴說明，其中1億多預算為事先匡列、待地方公所提出計畫後審核再核撥，因此沒有細項，但林參天不接受，還說要清點人數，且直指「只要清點就動員、有的人連審到預算第幾頁都不知道」，引發江堅壽不滿，江堅壽說，審查預算請針對內容，不應攻擊，也要求主席制止和預算無關的發言。