北市勞動局長不滿勞基修法 賴香伶將請假為勞工打氣

北市勞動局長賴香伶（左）表示，時間允許會向台北市長柯文哲（右）請假，上街替勞工打氣。而柯文哲只表示請假是賴香伶的自由。（資料圖，記者廖振輝攝）

2017-12-05 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市勞動局長賴香伶昨（4）日於臉書公開反對勞基法修法，認為立法過程「倉促輕忽」。而賴香伶今（5）日也表示，只要時間允許，她會向市長柯文哲請假，到場為勞工朋友打氣。

對此，台北市長柯文哲表示，賴香伶為勞工運動出身，也作為勞動局長，因此尊重賴香伶的發言，請假也是她的權利。

據《聯合新聞網》報導，賴香伶昨日於臉書發文，質疑勞基法修法內容。而今日她受訪表示，希望立法院在一個月的協商期間內，能多傾聽各界的聲音。此次鬆綁7休1中，雖然修法版本內有提到把關，但在這個機制下，一經中央的目的事業主管機關指定之後，地方政府很難著力，也可能出現濫用責任制的問題。盼修法過程能多傾聽地方政府與學界意見。

賴香伶指出，修法過後在明年1月又要在開始重新輔導，與其到時用勞資爭議介入勞資關係，不如在修法的過程中讓問題好好的被診斷，這樣比較對得起國人。而對於勞方計畫再走上街頭，賴香伶表示，只要時間允許，她會向市長柯文哲請假，到場為勞工朋友打氣。