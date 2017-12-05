20校大學生串聯 抗議勞基法修法蠻橫

2017-12-05 14:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對勞基法修法，台大、中央、中山、成功等全台20所大專校院學生會等學生團體發起串聯，痛批政府修法讓勞工處境惡化，踐踏勞工健康生命與基本權益，民進黨更以人數優勢，強行將條文送出委員會，對蠻橫修法行為表達強烈譴責。

聲明由台灣大學學生會發起，聲明中指出，昨立法院審勞基法修法草案，鬆綁「7休1」規定、輪班間隔縮短、特休假遞延等，內容全部是對勞工不利，踐踏勞工健康生命與基本權益，也完全背離民進黨選舉時的承諾與精神。

聲明痛批，台灣已成高工時的過勞之島，政府卻假彈性之名，將勞基法不斷放寬下修，將來勞工面臨連續工作12天、休息時間少於8小時、休假日輕易遭破壞等惡劣情況，年輕人未來將陷入更大壓力與絕望。

事實上，學生就學期間就有打工、實習經驗，也實際接觸過各種勞動情形，對修法修惡無法置身事外，強烈譴責執政黨不該放寬勞基法，應維護勞工權益、改善普遍低薪的勞動環境，不能用「勞工想要利用加班來提高薪水」的說法，忽視社會低薪的事實，籲放慢修法腳步，聽取人民聲音，莫將惡法當功德，讓台灣勞動環境持續沉淪。

連署學校與學生團體有：台大學生會、中央大學學生會、中山大學學生會、成功大學學生會、陽明大學學生會、高師大學生會及學生議會、台師大學生會、台北大學學生會及學生議會、政治大學學生會及研究生學會、中正大學學生會、東華大學學生會、暨南國際大學學生會、清華大學學生會、交通大學學生聯合會、台中教育大學學生會、文藻外語大學學生會、雲林科技大學學生會及學生議會、北部大專院校學生自治聯合協會等。