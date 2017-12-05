洪慈庸否認有孕 林靜儀考量「不要動她」

2017-12-05 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨晚審查《勞基法》修正案，期間立委蔣萬安、徐永明等人曾在發言時遭拉扯與架離，但時代力量立委洪慈庸卻未遭排除，據傳是因為洪慈庸已懷孕2個月。洪慈庸今已澄清自己未懷孕，身兼審查會議主席與婦產科醫師的民進黨籍立委林靜儀表示，無論傳聞是否屬實，「只要有這個（懷孕）傳聞，就不要動她（洪慈庸）」。

據《聯合新聞網》報導，昨（4）日立法院社會環境及衛生福利、經濟委員會聯席會進行《勞基法》修法初審，期間國民黨立委蔣萬安遭拖離發言台，時代力量立委徐永明也被拉下備詢台。而時代力量立委洪慈庸，於發言台上發言2小時未被架走，外傳是因為洪慈庸已有2個月身孕。

洪慈庸今澄清，懷孕傳聞「並不屬實」，洪慈庸丈夫、台中市政府新聞局長卓冠廷也表示「真的沒有（懷孕）」、「不信可以打肚子」。

《勞基法》審查會議主席，身兼婦產科醫師的民進黨籍立委林靜儀受訪回應，立委間確實流傳洪慈庸可能有孕，但不評論洪慈庸懷孕一事，並說「只要有這個（懷孕）傳聞，就不要動她（洪慈庸）」。

林靜儀表示，作為醫師與會議主席，儘管朝野立場相異，都要審慎應對會議場中的衝突，並且不希望以肢體方式解決爭執。儘管討論重大法案時，難免會有肢體動作。

林靜儀舉出，醫師有照顧緊急狀況病人的壓力，有時病人講話也讓人很不舒服，但「做為婦產科醫師，都不能在這個時候對病人有情緒上的干擾」。林靜儀說，理智會受情緒干擾影響，無論審查法案時大家情緒狀況如何，都應理智討論法案內容。