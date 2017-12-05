中市推動電動車 林佳龍：要做到全國第一

2017-12-05 14:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市汽車總數多達106萬輛，居六都之冠。台中市議員陳淑華今天在總質詢時呼籲市府盡速訂定補助電動車汰換燃油車方案，並廣設充電柱，以減少燃油車及空氣汙染。市長林佳龍表示，台中市電動公車數量是全國第一，未來電動車也要做到全國第一。

陳淑華指出，至去年底止，台中市汽車總數高達106萬輛，居六都之冠；而台中市發油量202萬公秉是台北的2倍，換算pm2.5則是台北的3倍，市府應重視燃油車產生空氣汙染問題。

陳淑華表示，世界各國紛紛訂出停售燃油車的期程，汽車大廠也訂出停產燃油車期程，電動車或新能源汽車取代燃油車已是趨勢，台灣在這方面仍落後，電動車最大問題是充電不便，台中市現有市府設置的228站充電站、民間有51站，但多數是一般充電站，充電要8小時，建議新設的公共充電站應該全面改為快速充電站。

她也建議市府訂定補助電動車汰換燃油車方案、提高誘因，以整體配套措施增加民眾使用電動汽車的意願，藉此降低燃油車數量，降低移動汙染源。

對此，交通局長王義川表示，電動車不僅免牌照稅，在台中市更享有停車免費優惠，且市府已在公停車場設置充電柱，台灣3個電動汽車大廠也將捐500支充電柱，一旦充電柱越來越普及，將可大幅提高民眾購買電動車的意願。

他也說，市府給予柴油公車1公里補助43元，而電動公車則是60元，所以台中電動公車全國最多。

林佳龍則強調，台中電動公車數量已經是全國第一，盼未來電動車也要做到全國第一。