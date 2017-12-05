東西吉廊道牽動下屆百里侯選情 府會龍頭關係緊張

東西吉廊道設立完全禁漁區議題，意外促成漁民大團結，誓言以選票捍衛生計。（記者劉禹慶攝）

2017-12-05 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爭議不休的東西吉廊道劃設為「完全禁漁區」議題，牽動下屆澎湖縣百里侯選情，澎湖近海發展協會今日召開會員大會，近300位漁民齊聚一堂，誓言以選票反映漁民心聲，議會近半數議員出席，縣長陳光復也派出代理人表達立場。

澎湖以漁立縣，東西吉廊道設立完全禁漁區議題，意外促成漁民大團結，今在澎湖區漁會召開的澎湖近海發展協會會員大會，由理事長王淳永主持，一口氣增加300人加入，會員人數倍增；同時議會由正副議長劉陳昭玲、陳雙全領軍，議員呂啟宗、陳佩真、胡松榮、魏長源、成萬貫、陳振中、蘇陳綉色及望安鄉長許賢德、漁會總幹事蔡月嬌等人都與會。

議長劉陳昭玲強調議會與漁民站在一起，強調澎湖縣政府102年制訂的南方四島海域自治條例，嚴禁底刺網作業，才有今日東西吉廊道魚兒成群的美景，絕非少數特定人的功勞，因此呼籲漁民繼續遵守，反對中央進一步成立完全禁漁區，斷了漁民的生計；同時話鋒一轉，指稱縣長陳光復是騙子，代為出席的農漁局秘書陳豪吉是打手，「循序漸進」、「未完成配套措施不實施完全禁漁區」都是欺騙漁民。

由於澎湖縣長陳光復已獲民進黨提名競選連任，議長劉陳昭玲是澎湖藍營的共主，極有可能被國民黨徵召角逐百里侯寶座，連日來澎湖縣議會定期大會，府會龍頭為了澎湖縣綜合體育館究竟設在馬公市文化段、南澳段已多次劍拔弩張，今完全禁漁區議題，劉陳又砲火猛烈，下屆百里侯選戰已提前開打。