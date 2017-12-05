挺柯文哲連任 郁慕明：有謀略的決定

（記者曹郁芬攝）新黨主席郁慕明今天在華府的僑界演說中表示，新黨支持柯P是有謀略的

2017-12-05 13:00

【駐美特派員曹郁芬／華府四日報導】新黨主席郁慕明今天在華府表示，如果民進黨下次推賴清德參選台北市長，他就會挺柯文哲連任，這是有謀略的決定。國民黨批評他破壞藍營團結是「莫名其妙」。

郁慕明四日起在華府拜會美國在台協會、美國智庫和僑界人士，預定七日返台。今晚在馬州的新財神酒店的僑宴上，他帶著新黨發言人王炳忠、新思維中心中心主任候漢廷以及青年委員會委員龐文楚三人出席泛藍支持者所舉行的僑宴，四人輪流上台演講，為新黨募款拉票。

郁慕明說，如果民進黨提出自己的台北市長人選，表示民進黨不再視柯P為墨綠，如果民進黨推出的是賴清德，「那對我來說，當然是柯文哲好」，他要藉著柯P打民進黨。

郁慕明說，如果民進黨不提自己的人選，新黨就考慮2018年提出自己的參選人。而且台北市議員還要提6至8人參選，候漢廷就是其中之一。他說，新黨也決定在2020年參選總統，政黨票一定要拿到。

對於批評他破壞藍營團結的聲浪，郁慕明回應，新黨是檸檬，「檸檬不會變綠」，但他砲打國民黨主席吳敦義說，國民黨還是老大心態，吳上任後一直沒跟新黨打交道，除了連戰和吳伯雄，多數國民黨主席都是想把新黨吃掉，「我們心中有數的」。

郁慕明說，新黨2020參選總統的政見是要恢復軍公教被蔡政府剝奪的退休金，如果有人再搞太陽花運動反對，就先都抓起來，「不然還可以宣佈戒嚴」。第二個政見是台灣不要對美採購武器，把錢拿到美國來投資基礎建設，換一個方式交保護費。他主張，台灣應該建設成「非戰之島，和平之島」，民進黨前副總統呂秀蓮和他看法相同。

王炳忠演講時對在場藍營僑民做民調，詢問多人少支持他們重回國民黨?結果沒有人舉手，卻有人大喊新黨應加入共產黨。還有在場僑民喊著要馬英九去坐牢，除了新黨支持者外，今晚僑宴還有不少對國民黨感到失望的黨員出席。