預算書未寫地點 基隆新市政大樓預算退回

基隆新市政大樓預算案，引起藍綠議員激烈爭辯。（記者林欣漢攝）

2017-12-05 12:21

［記者林欣漢／新北報導］基隆市政府規劃明年編列1250萬元預算興建新市政大樓，引起議員們激烈爭辯，綠營議員都表達支持，藍營議員表示不反對興建，但地點該審慎評估，最後議長宋瑋莉以市府未在預算書寫明在哪興建新市政大樓為由，退回預算。

市府規劃編列市政大樓新建工程規劃設計監造費2億元，分6年編列，明年度編列500萬元及委託建築計畫及競圖技術服務費750萬元，共1250萬元，初步規劃在公車處修理廠興建，今天大會議員們對該案各有意見，民進黨議員陳東財說，公車修理廠的位置鄰近方便，支持；施世明說，為了基隆未來發展，要讓預算通過，不要再拖了；游祥耀也說，基隆是港口城市，新市政大樓當然要選在港口市中心，離現址近，是最能為人接受的。

國民黨議員莊榮欽說，擔任5屆議員以來都建議新市政大樓要蓋在東岸停車場，民眾搭1班公車就能抵達洽公，講了超過30次，但不被支持，他不反對興建新市政大樓，但要審慎評估最合適地點，主張退回；韓良圻說，東岸停車場加蓋上去是最佳地點，要求退回重新評估地點；何淑萍也說，先退回做好審慎評估。

後來宋瑋莉指出，新市政大樓的地點要蓋在公車處修理廠，但市府的預算文字未黑紙白字寫明清楚，「根本是笑話一樁，」敲槌決議退回預算。