原民議員帶獵山豬長茅質詢陳金德 要求成立原民局

原民議員帶獵山豬長茅質詢陳金德。（記者簡惠茹攝）

2017-12-05 12:12

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭原住民議員今天接棒質詢，接連要求宜蘭代理縣長陳金德成立一級單位原民局，專責處理原民事務，展現對原民的重視和決心，陳金德除了表示會列案討論，也認為地方制度法應該放鬆，否則直轄市一級局處用不完，縣市政府捉襟見肘。

宜蘭縣原住民議員今天在宜蘭縣議會第18屆定期大會縣政總質詢中，向陳金德提出成立一級局處原民局的意見。議員陳傑麟今天穿戴著原住民服飾，帶著長茅在議會向縣長質詢，他說，縣長施政總報告時提出要成立海洋局和水資源局，縣務會議中也指示過要成立法制局，唯獨對原民局隻字未提，漠不關心，成立一級單位，才能真正落實原民事務。

議員陳孝仁也說，成立一級單位原民局，許多原民事務的問題才可以迎刃而解，否則現在常常出現下情無法上達的情形，原住民請教現在原民所的時候，因為是二級單位，不敢承擔責任，一定要民政處定奪，一來一往浪費許多時間，原民權益受損，如果成立原民局，原民所上班的公務人員也會更有使命感來為原住民服務。

議員孫湯玉惠則說，都會區原住民大概有6000多人，如果處理原民事務的機關可以升格為一級單位，相關的農漁業、文化、教育推廣，和局處橫向聯繫都能更順暢，現在縣府都把工作推向原民所，可是原民所能量不足，不能讓縣內原住民達到幸福感，懇求縣長希望在剩下一年的時間，趕快督促，成立一級單位。

陳金德指出，我們會正視原住民事務，縣內有2個原鄉，還有許多平地原住民，原民人數有一定比例，關於成立一級單位原民事務局會交由計劃處，將來有機會做組織調整的時候列案討論。

陳金德表示，按照地方制度法，縣市政府一級單位有數目限制，目前中央部會組織也在調整當中，因應中央組織調整和功能性需要，地方組織也有調整必要，例如原住民事務局、為了河川治理的水資源局，宜蘭漁民多，為了海洋發展和觀光也需要有海洋局，這些都會內部討論後，並跟議員商量再提出。

陳金德說，地方政府因為法規限制，捉襟見肘，直轄市一級單位的額度用不完，地方縣市政府卻是沒辦法設，地方制度法應該要放鬆，讓地方有機會和權力增設局處。