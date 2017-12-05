奈及利亞新館12月中搬遷完成 維持既定規模

亞非司副司長羅靜如出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

2017-12-05 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐奈及利亞代表處遭中國施壓搬遷，外交部亞非司副司長羅靜如今天表示，我駐處打包作業已接近尾聲，新館人員編制維持既定規模，安頓好後將發文通知奈及利亞駐台北辦事處，「一定要求他們搬離台北市」。

奈及利亞1月時與中國大動作聯合召開記者會，要求我方遷離首都阿布加並更名減人，奈國政府要求我駐奈代表趙家寶離境，更派出武警粗暴封鎖我駐處，強制我方人員離開。我駐奈及利亞新館位於舊都拉哥斯，羅靜如今天出席外交部例會時說明，我駐處打包作業將近尾聲，預計會在12月中旬完成搬遷作業，到拉哥斯後還需要一些時間安頓，完成之後方會宣布重啟運作的時間。

目前我駐奈處有四名外派人員，代表則已離境；羅靜如回答媒體提問時則說，新館的人員編制並沒有改變，維持既定規模。

而基於尊嚴與對等的交涉原則，羅靜如強調，遷址完成後，「一定會要求奈及利亞駐台辦事處遷離台北市」。外交官員曾轉述奈處向我方說財政困難，恐無搬遷預算，尚未確定會搬離台北市或是直接關閉駐處。

羅靜如說， 這個政策立場很早就告知奈方，我方外交部次長與司長都當面和對方表示過，而我方當然有些方式讓他們離開首都，但「目前沒有跡象顯示他們會不同意搬遷」。

奈及利亞駐台辦事處則表示，外交部目前尚未送達正式公文，所以目前沒有進一步回應。