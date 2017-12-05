慶富案》雄檢今首度傳喚 海軍司令黃曙光等高層協助調查

2017-12-05 10:46
高雄地檢署偵辦慶富案，今將首度傳喚海軍司令黃曙光（見圖）上將等軍方高層到案。（記者張嘉明攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富案，今將首度傳喚海軍司令黃曙光上將等軍方高層到案，協助檢方調查釐清慶富公司取得獵雷艦合約過程，以及軍方撥付款項是否涉及違失。
初步了解，檢方先前已派調查員到國防部查扣大批獵雷艦合約資料過濾，今天遭檢方傳喚的軍方高層，都是以「證人」身分到案應訊，最快下午才會開庭，案情進展尚待進一步了解。
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高雄地檢署偵辦慶富案，今將首度傳喚海軍司令黃曙光（見圖）上將等軍方高層到案。（記者張嘉明攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富案，今將首度傳喚海軍司令黃曙光上將等軍方高層到案，協助檢方調查釐清慶富公司取得獵雷艦合約過程，以及軍方撥付款項是否涉及違失。
初步了解，檢方先前已派調查員到國防部查扣大批獵雷艦合約資料過濾，今天遭檢方傳喚的軍方高層，都是以「證人」身分到案應訊，最快下午才會開庭，案情進展尚待進一步了解。