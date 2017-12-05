勞基法修法府院立場不一？總統府駁斥非事實

《勞基法》修法初審過關，部分民眾徹夜在凱道上抗爭。（記者林正堃攝）

2017-12-05 09:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕勞基法修法，在輪班間隔時數上，引發部分勞團抗爭，有網媒報導，送到立法院的行政院版包括鬆綁「七休一」和「輪班間隔不得低於11小時改為可縮為8小時」，都是行政院長賴清德自行加碼的版本，蔡總統得知後要求增加兩道關卡把關。對此，總統府今天一早緊急澄清，媒體所謂府院立場不一的報導，並非事實。

總統府說，針對網路媒體報導「賴神主導修法引反彈 府方出手挽救年輕選票大崩盤」，稱此次勞基法修法有所謂府院就修法立場不一等，並非事實。

總統府強調，讓勞動法規的制定，能夠確保勞工權益及福祉，並給予產業在轉型發展中需要的彈性，這是總統在賴院長上任時交付的七大任務之一，也是多數民意所支持的方向。此次行政院提出修法草案期間，府院與國會黨團都有持續而良好的溝通、意見交換。政府一體，總統尊重並支持行政團隊與國會就修法的努力。為免錯導輿論，特此澄清。

根據網媒報導，蔡總統支持的修法版本是屬新系立委何欣純版，「加班時數實質計算」、「單月加班時數從46小時延長到54小時」的工時帳戶制和「休遞延到年修完或可領取工資」等調整方案，但是，賴揆在與工商團體會談後，「加碼了鬆綁『7休1』和『輪班間隔不得低於11小時改為可縮為8小時』」，而加碼的部分，自家綠委都不支持，更引發勞團和年輕學子反彈。

而勞動部長林美珠更早在10月底就提出反映，指「勞團和工會不會接受鬆綁7休1和縮短輪休間隔兩條文修正案，但政院高層仍堅持將相關修正案送立法院」。

網媒還報導，賴揆還表態「遵照總統的指示推動修法」，讓小英總統背了「黑鍋」；不過，小英總統還是在修法版本送立法院之前，於11月30日找賴揆「緊急溝通」之後，輕踩住賴揆腳步，在賴揆版條文中增加二道關卡把關，不過，仍止不住勞團的強烈抗爭。

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