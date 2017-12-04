警力強勢勸離抗議勞團 立院外交通陸續恢復

現場仍有百名群眾聚集。（記者王冠仁攝）

2017-12-04 23:18

〔記者王冠仁／台北報導〕部分勞工團體今晚9點多在立法院外抗議，並以奇襲方式佔據中山南路、青島東路路口癱瘓交通，甚至還趁亂朝立法院大門丟擲雞蛋。警方以強勢警力列出人牆，將抗議群眾從路口處驅離，再進一步將其從快車道趕往人行道上，中山、青島路口的交通約在今晚10點半後陸續恢復。

不過目前現場人有約近百名群眾不願散去，佔據在立法院外的人行道上，警方為了防止他們再次佔據道路，將徹夜派人戒備。