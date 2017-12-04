爭取APEC在台舉辦 賴清德：貿易要互惠、新南向要雙贏

2017-12-04 21:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今召開「國際經貿策略小組」會議，行政院長賴清徳聽取當前全球經貿情勢、「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）發展情形、新南向政策工作，及我國明年參與APEC規劃等報告。賴揆強調，新南向政策須以雙向互惠、多元發展原則，擬定策略性計畫及目標，達到台灣與新南向國家雙贏目標，更要爭取APEC在台舉辦。

賴清德表示，各部會針對新南向政策應有策略性計畫及目標，主動邀請政府及民間單位共同參與。

賴清德指示，請部會首長本於專業，擬定執行策略、期程及目標，必要時請政務委員跨部會協調；另行政院經貿談判辦公室務必充分掌握預算執行情況、成果。

賴清德也在聽取「當前全球經貿情勢暨經濟整合發展案」後表示，台灣為中型開放經濟體，國際處境特殊，除持續推動貿易自由化，也應持續參與WTO多邊活動，搭配CPTPP、RCEP持續貿易談判工作。

針對「CPTPP目前發展情形與我國因應規劃案」報告，賴也強調，總統蔡英文揭示我國對外貿易應基於互惠共贏原則，以擴大貿易為主軸目標，參與CPTPP是政府重要政策，各部會要完成影響評估、體制調整、對內溝通、爭取對外支持。

對於明年參加APEC情形，賴表示，APEC是我國強化與各國雙邊關係重要場域，且與新南向政策領域重疊之處甚多，可互相發揮加乘效果，並運用APEC進行合作，推動新南向政策，提升我國在APEC的影響力。

賴院長進一步表示，明年主辦國巴紐仍盼APEC各項活動質量上均能提升，但囿於其客觀環境，需在其他國家舉辦時，我國各單位應積極爭取在台舉辦。