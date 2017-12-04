基隆市公車修車廠違建戶拆遷 補償金預算通過

2017-12-04 21:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府計畫在中正路的公車修理廠土地興建新市政大樓，修車廠旁共有26戶違建戶占用，市府行政處編列3000萬元的拆遷補償金，在市議會審查預算時引起正反不同意見，議員歷經一整天發言討論，最後在政黨協商後，於議會結束前，由議長宋瑋莉敲錘通過3000萬元補償金預算。

為了行政處編列3000萬元拆遷補償金，國民黨市議員質疑市府查估不實與執行力不足，建議刪除預算重新編列，或是退回預算，明年再來；民進黨議員則認為現在是處理拆遷問題最佳時機，應該通過預算，讓拆遷戶早點拿到補償費搬遷到較好的居住環境。

市長林右昌說，由於審計室不斷函文市府糾正，因此市府積極辦理，但要依法行政，且這不是徵收，而是公共工程土地的拆遷補償金及救濟金，依去年訂定地方自治法規定，為市民做最優惠的補償；否則，依佔用地使用補償金，明年再編列的話，佔用戶就必須多交一年的費用，對佔用戶，也是不小的負擔。

經過議會議員一天的冗長討論，議員對補償金的編列預算，都沒有問題，只是有認為編列單位不對，或是補償金可能不足，都是為現有住戶爭取最好的補償金，最後經過議長宋瑋莉及各黨協商後，在下午5點10分敲錘，3000萬元預算通過。