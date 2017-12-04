綠委遭批對改善空品噤聲 張廖萬堅反擊

2017-12-04 16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕針對立委江啟臣今天指控民進黨立委簽署「改善空氣品質承諾書」噤聲不語，立委張廖萬堅回應表示，早在江啟臣去年簽這份承諾書前，民進黨幾位立委已展開對空汙的關心，且與台中市長林佳龍合作無間，從地方到中央一起努力防制空汙。

台中市空汙議題不斷延燒，江啟臣今天發表聲明指出，去年1月6日，他在公民團體呼籲下，簽下「改善空氣品質簽署承諾書」，承諾推動逐年淘汰燃煤電廠，但執政黨當年簽下承諾書的立委、議員們，為何如今噤聲不語？

對此，張廖萬堅表示，民進黨幾位立委對空汙的關心，早在江啟臣簽承諾書前就已展開，尤其立法院副院長蔡其昌在前一任內，就與時任立委的林佳龍共同推動各項防制空汙法案；林佳龍就任市長後，民進黨立委也與市府推動多項措施，除了市府制定109年起台中火力發電廠生煤用量削減4成的大目標，也促使中火著手規劃興建室內儲煤倉，今年9月起，中火更投入92億進行第1至4號機組的老舊設備更新。同時更規劃2座燃氣機組，114年起就可商轉，取代第1至4號燃煤機組。

張廖萬堅指出，未來民進黨立委除了持續督促中央落實中火減煤、減排，也將持續與市府共同推動每一項可改善空汙的措施，尤其是建置大台中軌道運輸路網，鼓勵民眾少開車、騎車；期待國民黨立委除了臉書開直播、參加記者會之外，也能有其他更具體的作為，為民眾帶來真正的福祉。

張廖萬堅也說，國民黨立委盧秀燕已連任6屆，卻沒簽署「改善空氣品質承諾書」，因此，他合理懷疑江啟臣根本是在酸盧秀燕，這又是另一齣國民黨黨內初選的大戰。他呼籲，反空汙應是全民運動，不該是國民黨的初選競賽。

  • 民進黨立委張廖萬堅質疑國民黨立委江啟臣為了黨內初選操作空汙議題。（記者張菁雅攝）

    民進黨立委張廖萬堅質疑國民黨立委江啟臣為了黨內初選操作空汙議題。（記者張菁雅攝）

相關關鍵字： 噤聲 改善空品 空品 綠委