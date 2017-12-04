綠委遭批對改善空品噤聲 張廖萬堅反擊

2017-12-04 16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕針對立委江啟臣今天指控民進黨立委簽署「改善空氣品質承諾書」噤聲不語，立委張廖萬堅回應表示，早在江啟臣去年簽這份承諾書前，民進黨幾位立委已展開對空汙的關心，且與台中市長林佳龍合作無間，從地方到中央一起努力防制空汙。

台中市空汙議題不斷延燒，江啟臣今天發表聲明指出，去年1月6日，他在公民團體呼籲下，簽下「改善空氣品質簽署承諾書」，承諾推動逐年淘汰燃煤電廠，但執政黨當年簽下承諾書的立委、議員們，為何如今噤聲不語？

對此，張廖萬堅表示，民進黨幾位立委對空汙的關心，早在江啟臣簽承諾書前就已展開，尤其立法院副院長蔡其昌在前一任內，就與時任立委的林佳龍共同推動各項防制空汙法案；林佳龍就任市長後，民進黨立委也與市府推動多項措施，除了市府制定109年起台中火力發電廠生煤用量削減4成的大目標，也促使中火著手規劃興建室內儲煤倉，今年9月起，中火更投入92億進行第1至4號機組的老舊設備更新。同時更規劃2座燃氣機組，114年起就可商轉，取代第1至4號燃煤機組。

張廖萬堅指出，未來民進黨立委除了持續督促中央落實中火減煤、減排，也將持續與市府共同推動每一項可改善空汙的措施，尤其是建置大台中軌道運輸路網，鼓勵民眾少開車、騎車；期待國民黨立委除了臉書開直播、參加記者會之外，也能有其他更具體的作為，為民眾帶來真正的福祉。

張廖萬堅也說，國民黨立委盧秀燕已連任6屆，卻沒簽署「改善空氣品質承諾書」，因此，他合理懷疑江啟臣根本是在酸盧秀燕，這又是另一齣國民黨黨內初選的大戰。他呼籲，反空汙應是全民運動，不該是國民黨的初選競賽。