藍批圓滿戶外劇場成蚊子館 林佳龍反駁前朝數據灌水

2017-12-04 16:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營議員批評圓滿戶外劇場入場人次大減恐淪為蚊子館，綠營議員曾朝榮今天踢爆，劇場最多容納6千人，不可能1年吸引600萬人潮？藍營數據灌水；市長林佳龍回應，用灌水的數字批評市府活動減少、參與人次降低，有失公允。

藍營議員日前指出，前市府的重要藝文活動，元宵燈會、兒童藝術節等都在圓滿劇場舉行，改朝換代後，前朝建設都停掉，連文化活動也「逢胡必反」。圓滿劇場102年有28檔活動、598萬入場人次，今年只有12檔活動、入場人次剩下5.4萬人次，快成蚊子館。

曾朝榮說，圓滿劇場最多僅可容納6000人，102年28檔次、103年24檔次，若說1年吸引數百萬人潮，恐得辦理1000檔次。前市府是將文心森林公園的元宵燈會、搖滾台中、兒童藝術節等大型活動與圓滿劇場人潮畫上等號，數據灌水。

他又說，最近3年的檔次分別是24、22及16，今年底還有花都藝術季等活動陸續登場，檔次較前無太大變化。反倒是山城、海線也有燈會，兒藝節將其餘場次移至山海屯舉行，落實藝術下鄉，讓市民就近參與文化活動。

林佳龍指出，圓滿戶外劇場的使用率並沒有下降，舉辦活動場次差別不大，怎麼可能人數差10倍、百倍，部分民代用灌水的數字質疑市府，有失公允，已指示文化局要確實檢討從前比較浮誇的灌水文化，反映真實統計數據。

林佳龍強調，市府要讓市區與山海屯區都能一併提升整個文化展演活動的質量，提升一定程度的邊際效應；而先前有些大型文化展演活動在豐原、大里、清水、大甲等山海屯地區舉辦，也獲得非常高的參與率。

文化局長王志誠說明，103年之前對於圓滿戶外劇場的人數統計是結合「文心森林公園」與「圓滿劇場」，才會出現1年600萬人次這樣的數據，104年後即要求實質登錄。