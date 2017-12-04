南投縣議員及鄉鎮市長提名 民進黨公告受理時間表

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷今公告黨內鄉鎮市長及縣議員提名領表及登記作業。（記者謝介裕攝）

2017-12-04 15:40

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部今發布公告，12月11日至15日期間受理鄉鎮市長及縣議員選舉提名領表及登記，主委陳昭煜指出，南投縣13鄉鎮市長之中，草屯鎮長洪國浩、魚池鄉長陳錦倫2人，均已任滿2任，依特別提名條例規範，上述2鄉鎮登記若超過2人以上，便須辦理初選作業，其餘11鄉鎮市長提名則依縣選對會推薦、主委提名、縣執委會討論等程序與原則進行。

至於多席次的縣議員選舉提名作業，以「現任加1席」為原則以外，也特別訂定「新人及青年條款」鼓勵年青人踴躍參政，希望在現有9席縣議員的基礎上再增加席次，以提升監督縣政力道，進而累積能量翻轉藍營在南投縣一黨獨大的局勢。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，新人的定義，就是從未曾參加過任何公職選舉的候選人，一旦登記參選，其民調積分乘以1.1倍計算之；青年認定標準，則是以2018年2月18日為計算基準日，年齡在35歲以下（含本數），新人又是青年或原住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算之，期達到強化甄補新進人才的目的。

至於鄉鎮市長及縣議員選舉提名領表及登記作業，12月11日至15日期間，縣黨部每天上午9時至12時及下午1時30分至5時受理，如有疑問可向黨部洽詢，電話049-2225225。