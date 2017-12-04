為社子島訪內政部 柯P：我這瘋瘋的才有可能做

台北市長柯文哲下午出席商業處活動後接受媒體聯訪。（記者沈佩瑤攝）

2017-12-04 15:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午拜訪內政部長葉俊榮，針對社子島開發案進行溝通。下午柯文哲受訪時表示，社子島禁建47年，只有他這個「瘋瘋的」（台語）才有可能處理，「換個市長以後更沒機會了，有辦法的時候趕快往前進。」

柯文哲下午出席商業處活動後接受媒體聯訪，被問到上午與葉俊榮會談一事。柯表示，社子島開發案送進內政部都市計畫委員會會審查已經一年兩個月時間，「為什麼不過？」大家討論一下。

柯表示，葉俊榮在會中提到對拆遷安置比較有意見，但「我有跟他解釋，社子島已經禁建47年，整個社子島都是違建，不要幻想這個過程一定smooth。」

而營建署長許文龍則表示大埔事件後，政府變得比較保守。對此，柯回以如果都要safe、完全沒有問題才要做，「現在就告訴你沒有辦法」，過程中一定會有小衝突，但做還是比不做好。

柯文哲強調早上就是意見溝通，讓內政部了解台北市的想法，大家協調，找一個互相都可以接受的方式，他主張勇敢前進，不過對方還是希望安全一點。柯坦言他認為社子島禁建47年，「我這個瘋瘋（台語）的才有可能，換個市長以後更沒機會了，有辦法的時候趕快往前進。」

至於有沒有當場向內政部呼籲不要為了一兩個意見卡住全局？柯則指「是副市長在complain啦！」但他也認為委員制很麻煩，常常一兩個人意見卡住全局，不只在內政部，以前在北市府也是，後來就定投票辦法，不過目前中央的委員會沒有訂這種制度。

柯最後重申，不是為了選舉才要去push，該做就做，已經禁建47年了，拖下去也不是辦法，該做還是要做，過程中一定會紛紛擾擾，但要是怕衝突，什麼事都不用做。

由於世大運後，柯文哲因為北市警察局長邱豐光遭內政部「突襲式」調任，曾大表不滿，甚至日前在祭孔大典上還跟葉俊榮上演「相近如冰」戲碼，現場媒體追問，上午是否跟葉俊榮「破冰」？柯僅說，該處理的問題還是要處理，不管你喜歡他、不喜歡他都要解決。

媒體步步進逼問，「所以是不喜歡葉俊榮？」、「上午原訂不公開行程突然又被公開，會不會覺得再度被突襲？」、「溝通完有比較喜歡葉俊榮嗎？」柯只是顧左右言他說還好啦、不會啦，隨即被簇擁而上的幕僚帶離現場。

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