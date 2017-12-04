中部綠電做中火降載基礎？ 林佳龍打槍

賴清德說「中部綠電發電多少，中火就降載多少」，市議員江肇國（右三）質疑是以台北觀點看待台中。（記者黃鐘山攝）

2017-12-04 15:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府要求台中火力發電廠降載減碳，行政院長賴清德受訪時卻說「中部綠電發電多少，中火就降載多少」，今遭市議員質疑是以台北觀點看待台中；市長林佳龍說，中火占台中污染源14.6%，又是中電北送給全國用，僅計地方綠電發展，計算基礎並不一致。

市議員江肇國在市政總質詢指出，賴清德今日在接受廣播專訪中，肯定台中市政府減少中火500萬噸生煤許可量，但卻也指出火力發電僅占台灣污染的2.9%，提出大台中地區再生能源發電多少，中火就降載多少的訴求。

江肇國又說，固定污染源占台中空污的3成，其中火力發電又占一半，市府改善固定污染源以降低總體污染，中央應該要支持中火降載減碳，現在竟要以大台中再生能源發電量作為前提，是以台北觀點看待台中，如此算法相當不公平。

林佳龍指出，固定污染源有地域性，中火占台中污染源14.6%，「中電北送」導致用電在全國，污染卻留在地方，所以空污的環境正義一定要考慮區域性，僅計算中部的綠能發電量考量中火降載，計算標準不一致，應以全國總量為衡量標準。

林市長又說，就算是「中電中用」，市府也要求中火燃煤或燃氣發電的效率要達全國一致。因為林口與大林的發電廠機組設備是「超超臨界」的標準，中火則是「亞臨界」標準，發電效能較差，產生的污染當然比較高。