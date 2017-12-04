認真的勞工都在工作 邱議瑩：外面抗議聲是錄音帶

民進黨立委邱議瑩認為想賺錢的勞工都在工作，外面抗議聲只是錄音帶。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-04 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天舉行聯席會議審查勞基法部分修正條文草案，場內外氣氛都十分火爆，場外有抗議群眾聚集在立法院群賢樓外抗議，多次企圖衝進立院與警方發生推擠衝突，場內藍綠立委也爆口角，藍委張麗善嗆：「外面勞工的聲音你們都沒聽到嗎」，遭邱議瑩反駁：「（抗議聲）都是錄音帶。」

綜合媒體報導，立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天續聯席審查勞基法修正草案，會議表決通過委員發言4+2分鐘。國民黨立委張麗善上午11點許開始發言，抨擊民進黨行議事規則騙術，程序不正義，下午召委林靜儀讓議事人員宣讀修正動議，引起國民黨團強烈不滿，張麗善因此質疑，為何發言未結束就宣讀條文？大罵民進黨就是仗著人多，動不動就說要表決。

民進黨立委邱議瑩不滿，批評張麗善平常都不關心勞工，選舉到了才作秀「好噁心」，張麗善怒指綠委都放棄發言護航，令勞工寒心，邱議瑩則反駁：「認真的勞工、需要賺錢的勞工都在工作啦。」

此言一出，引來張麗善大罵：「沒聽到外面勞工在吶喊嗎？」邱議瑩則酸：「哎唷，那個都是放錄音帶的啦，放錄音帶妳也在聽？連抗議都不認真還放錄音帶，當年我們走街頭才不是這樣。」引來國民黨立委陳宜民駁斥：「不要汙蔑勞工朋友」，邱則強調：「那些是勞團，不是勞工」。