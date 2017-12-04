罷昌團體發布民調 5成6不知黃國昌

安定力量總部今天召開記者會，發布針對立委黃國昌所做的民意調查結果；調查結果發現在新北市第12選區，有5成6選民不知道黃國昌是自身選區立委。（記者俞肇福翻攝）

2017-12-04 14:34

〔記者俞肇福／新北報導〕距離12月16日新北市第12選區立委罷免案還有13天，提案罷免的安定力量於4日上午在汐止總部舉行「新北市第12選區黃國昌立委罷免案民意調查結果」記者會；調查結果發現在新北市第12選區，有5成6選民不知道黃國昌是自身選區立委，批評黃國昌在汐止七星區「好像不存在」，調查也發現受訪者贊成罷免黃國昌的原因多元，對黃國昌立委表現平均分數也不及格。

對此，時代力量新北黨部執行長陳志明表示，有關安定力量所公布，由聯合行銷研究公司進行的新北市第12選區民意調查，我們尚未看到完整的民調資料，實在難以一一回應。單就新聞報導所提到的大致內容，頂多只能說大體反映了多數民眾對於政治事務無感。

陳志明強調，這也是何以包括黃國昌在內的所有時代力量成員，都致力於讓政治場域的更加公開透明。無論是在國會還是縣市議會，都應該讓民眾更容易掌握問政資料，如出席及表決記錄、議會直播、會議記錄及協商記錄等，讓更多人關心公共事務，民意代表的問政質量才會提升，讓整體議事及監督更有效能。

有關安定力量宣稱，民調顯示民眾認為黃國昌沒有選區服務，陳志明回應表示，安定力量一下子說我們沒有地方服務，一下子說我們收割里長政績，甚至說我們控制里長，所以黃國昌到底有沒有在地方經營，奉勸安定力量先統一自己前後矛盾的說法，別再亂秀下限。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，根據修改後的選罷法第53條規定，選舉或罷免投票日10天內不准發布任何民調，今天距離法律規定罷免案投票日10天還有3天，所以並無違法之虞。