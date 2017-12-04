勞團立院外抗議 與警爆發三波衝突

立法院4日審查勞基法有關「一例一休」等修正案，勞團在立院群賢樓外抗議勞基法修法，與警方發生推擠衝突。（記者簡榮豐攝）

2017-12-04 14:41

〔記者王冠仁／台北報導〕立法院今天舉行聯席會議審查勞基法部分修正條文草案，約有兩百多名抗議群眾聚集在立法院群賢樓外抗議，並與警方發生數波推擠衝突。

警方說，抗議群眾在今天早上11點半時首次試圖衝進立院，遭警方阻止後，抗議群眾繞行立院一圈，在近下午1點時又再次進行第二波、第三波衝撞立院行動，但仍遭在立院周邊維安的上千警力攔阻。

警方說，此次派出上千名警力在立院周邊戒備，也在部分路口設置拒馬或改道牌，更出動捕蛋網，嚴防脫序行為發生。此外，警方也將再檢驗今天抗議活動的蒐證影像，若有違法行徑將再追究刑責。

相關影音

立法院4日審查勞基法有關「一例一休」等修正案，勞團在立院群賢樓外抗議勞基法修法，與警方發生推擠衝突。（記者簡榮豐攝）

立法院4日審查勞基法有關「一例一休」等修正案，勞團在立院群賢樓外抗議勞基法修法，與警方發生推擠衝突。（記者簡榮豐攝）