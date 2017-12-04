立院初審 統促黨、愛國同心會適用組織犯罪

法務部次長蔡碧仲坦言，就組織性犯罪而言，持續性比牟利性重要，未來也會督導檢察官的起訴是否符於法律規定。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-04 12:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕包括統促黨、愛國同心會等團體長期公然聚眾毆人，卻因該組織未必以牟利為目的，而難以適用刑責更重的「組織犯罪防制條例」。立法院司法及法制委員今初審通過，牟利性不再是組織犯罪的必要條件，若未來完成修法三讀，紅色黑道政黨均可究辦。

現行「組織犯罪條例」對「犯罪組織」之定義，已於今年初修法鬆綁，擴大適用於合法化、公司化的幫派，以及詐騙集團。然而，法務部原本提案的文字為「持續性、牟利性」，卻因人權團體之堅持，改為「持續性及牟利性」。

包括王定宇、何欣純、林俊憲、邱議瑩等民進黨立委，相繼提出修正草案，不將「牟利性」列為要件。

民進黨立委李俊俋表示，同時要符合持續性與牟利性，讓實務上無法處理統促黨或愛國同心會的犯罪行為。民進黨立委蔡易餘也指出，就青少年犯罪而言，詐欺、妨礙自由都有增加，組織犯罪卻減少，這就有矛盾，是否組織犯罪的構成要件過於嚴苛，讓檢察官難以適用？

法務部次長蔡碧仲坦言，就組織性犯罪而言，持續性比牟利性重要，未來也會督導檢察官的起訴是否符於法律規定。

按司委會初審通過條文規定，組織犯罪的要件鬆綁為「持續性或牟利性」，且不以現存的犯罪組織為限；為保護證人，新增「視訊條款」，讓證人或檢舉人可透過網路作證，在境外者可赴我國駐外館處視訊作證。