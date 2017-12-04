慶富案開罰一銀、高銀？ 顧立雄：下週公布

金管會主委顧立雄今天透露，幾個公司治理不好的個案，下週二會公布處置結果。（記者王孟倫攝）

2017-12-04 11:54

〔記者王孟倫／台北報導〕針對慶富案，立委黃國昌昨天在臉書爆料，金管會將開罰高雄銀行。金管會主委顧立雄今天在一場論壇上，也提及「幾個」公司治理不好的個案，下週二會公布處置結果，但目前無法透露詳情；據瞭解，開罰對象主要為涉及慶富案的第一銀行與高雄銀等。

顧立雄今天出席保發中心舉辦的「2018經濟與保險發展論壇」，以「公司治理在金融市場之角色與功能」為題，進行專題演講。

近來，國內金融機構接連爆出弊端，顧立雄在演講指出，銀行業收取大眾存款、保險業拿的是保戶資金，以有限的資本，來管理大眾資金，因此，金融業必須要比一般公司還更高的標準，執行與落實公司治理。

「若金融業公司治理不佳，除了衝擊實體經濟，也會影響到客戶權益。」顧立雄說，他接任金管會主委後，就以強化公司治理為主要施政方向之一，他強調，以「棒子和胡蘿蔔」雙管齊下，以加強差異化管理。

此外，顧立雄也主動提及，金管會內部正檢討幾個金融業公司治理不好的個案，下週二會一併對外公開；金管會是否要開罰涉及慶富案的第一銀與高雄銀行？顧立雄在媒體受訪時說，還不宜提早對外公布，但這幾個案子，已經差不多要結案，下周就會知道。

據瞭解，由於第一銀行與高雄銀已經向金管會完成意見陳述，加上財委會立委的緊盯，金管會下周將進行慶富案的第一波裁罰；至於遠東銀日前遭到駭客入侵案，是否也一併被開罰，尚無法確認。

而黃國昌昨天在臉書上也透露此訊息，他貼出金管會的函文，內容指出高雄銀辦理慶富公司及相關戶授信案，查有未落實風險控管與內部控制，涉及違法銀行法第四十五條之一，金管會將予以開罰。

但黃國昌認為，高雄銀對慶富集團的授信放款違法明確、情節嚴重，請金管會切勿輕縱，務必追究所有違法失職的董事責任；黃點名，當初參與放款決策、而現仍在位的常務董事許立明、獨立董事林文淵，應立即解除董事職務。