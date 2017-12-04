中科院與民間合組公司：「技術合作、不是賣軍火」

中科院副院長馬萬鈞列席立法院會議。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2017-12-04 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部今天證實中科院與民間業者合組公司一事，立委擔憂成「鐽震案翻版」。中科院副院長馬萬鈞今天在立法院答詢時強調，此次合組公司是技術合作，「和銷售武器有非常大的差別」。

本報今日獨家報導指出，為兼顧國防自主與商業市場利益，中科院已在11月底與民間業者「合資」成立公司；這家衍生公司將以中科院技轉的科技成果，進行精密工業零組件的研發與生產，相關產品也將進入商業市場與各國類似產品競爭。國防部今天也證實此事。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算，國防部長馮世寬與馬萬鈞等人列席備詢。民進黨立委王定宇與國民黨立委江啟臣質詢時都關切中科院合組公司一事。王定宇說，中科院投入3000多萬元資本，雖然技術是中科院的，但民間控股60%，獲利會不會脫離中科院的控制？同時也擔憂外界會質疑此合作是「鐽震案」的翻版？江啟臣則質疑合組公司根本是黑箱作業，因為現在就有技轉機制，何以又要再成立一個公司？而且投資多少、賺多少，根本沒人知道。

馬萬鈞答詢時說明，合組的新公司是技術合作衍生公司，中科院出技術，民間企業出資金，「和銷售武器有非常大差別」，王定宇追問，這間公司會不會賣軍火？馬萬鈞強調「絕對沒這回事」，也絕對不會規避國會監督。

馬萬鈞說，中科院過去研發出關鍵產品後，自己生產產能不足，因此透過外包生產，但沒辦法確保品質。而世界各國採用行政法人與公司這個管道「相當暢通」，確保出去的技術和產品，比單單技轉能夠控制品質和售價。對於立委質疑這間公司會否失控？馬萬鈞也說，中科院在公司中有相當席次的董事，國防產業振興條例也有保密條款，強調其掌控度。