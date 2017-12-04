北市綠營初選 中正萬華區被爆獨厚「英系」議員

地方人士指出，吳沛憶及在地的陳彥承看板已在地方隨處可見，吳的大型看板更占到西園廣州路口、桂林柳州路口等兵家紛爭之地，懷疑新人哪來資源；更透露民進黨市黨部及民進黨萬華區主任紀昱全時常帶著吳到處走跳。 （記者鍾泓良攝）

2017-12-04 11:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市中正萬華區共8議員，原為藍綠各半，但今年初議員童仲彥因爆出毆妻遭開除黨籍，綠營多出1席。綠營目前有前民進黨發言人吳沛憶、新北市黨部主委余天女兒余筱萍、前議員陳嘉銘兒子陳彥承及立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政4人表態參選。但地方透露，台北市黨部、萬華區地方黨部都屬意與總統蔡英文親近的吳沛憶，初選前就投注資源，將讓初選新人難出線，連現任議員都受到威脅。

地方人士指出，吳沛憶及在地的陳彥承看板已在地方隨處可見，吳的大型看板更占到西園廣州路口、桂林柳州路口等兵家紛爭之地，懷疑新人哪來資源；更透露民進黨市黨部及民進黨萬華區主任紀昱全時常帶著吳到處走跳。

不具名議員坦言感受黨部對吳沛憶的專注，直說中正萬華區藍大於綠有辦法衝出四席是靠長年經營，並非好選；另有議員分析，童仲彥雖退黨但還會選，親民黨、社民黨也來勢洶洶，直言黨部若初選前專注特定新人，其他新秀不舒服，初選後還如此容易幫新人衝高票數，掉現任議員。

民進黨台北市黨部主委黃承國鄭重表示，市黨部不會介入地方初選，也說市黨部沒有資源，也不會集中資源給特定參選人。他說，區主任非市黨部編制，他要幫忙誰也不會約束。紀昱全則說，黨部都是中立，只要有參選人願意來都會給予建議。

吳沛憶則回應不清楚其他新人與區黨部互動，表示參選有詢問區黨部建議，但否認市黨部有人帶她跑行程。至於看板，她說，相比其他區參選新人，自己只有4、5件相對來說已經很少，也說新人資源不多，許多位置都靠地方人士出借。

陳彥承表示，地方無法干涉市黨部放資源，但期望來的參選人是真心為地方服務，而不僅是說說。蘇緯政則說，確實有耳聞此情況，但無明確證據，所以持保留態度，並說製作看板需要經費，自己尚無看板，打算靠自身努力跑初選。記者詢問余筱萍，對方僅說思考中未回應。