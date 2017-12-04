高雄市成立新南向委員會 花媽：蕭新煌出任委員

2017-12-04 11:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「新南向：城市合作與共創公共財」國際研討會，今早於高雄舉行，高雄市長陳菊表示，市府今年已成立「高雄市政府新南向委員會」，用實際行動支持新南向政策，她也宣佈由總統府資政蕭新煌，出任委員一職。

高雄市作為新南向基地，此次研討會邀集東南亞6國，包括菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼及新加坡具代表性學者專家，以及總統府資政蕭新煌等台灣新南向政策擘劃人，共同探討農業交流、醫療合作、經濟特區、城市治理上的議題，探索新南向政策合作可能性。

高雄市長陳菊致詞時說，高雄地理位置有先天獨厚條件，熱帶城市治理的相近性，更可與東南亞國家相互借鑑。

陳菊說，蔡英文總統提到，新南向政策做為國家層級的經貿戰略，在城市層級也可以有積極的角色與作為，而新南向政策的目標，即幫台灣在國際社會上，重新找到有利的位置。

陳菊強調，高雄近年來積極進行城市外交，去年首次以港灣城市進行國際交流的「2016全球港灣城市論壇」，共有17國33個城市與會，其中東南亞城市出席11位代表，為持續以港灣城市外交強化新南向交流，「2018全球港灣城市論壇」將於明年9月25-27日舉行。

陳菊表示，「高雄市政府新南向委員會」在今年已成立，高雄用實際行動支持新南向政策，她也現場宣佈由總統府資政蕭新煌，出任委員一職，將新南向政策具體落實在高雄。陳菊也也感謝中山大學設立「東南亞研究中心」，提供南部與東南亞學研的交流管道。