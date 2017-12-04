教授月退俸比小學老師少！台大校長：高教將面臨崩解

郭大維表示，大學教授薪資水準不及其他國家，留才、攬才都有困難，部分頂大已面臨崩解。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-04 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕國內高等教育面臨重重危機，除了因校數過多、少子化導致供過於求外，師資也因薪資水準低於中國、香港或其他地區，頻頻遭到挖腳。台大代理校長郭大維表示，台灣的頂大已面臨崩解邊緣，在可見的未來將對國家造成全面性衝擊。

根據《聯合報》報導，對比英國泰晤士高等教育評鑑結果，中國在專業領域排名上壓倒性完勝台灣，郭大維說，個別評鑑結果非絕對，但不同的資料放在一起仍有其參考價值，直言「台灣所有頂大已面臨崩解邊緣」。

郭大維指出，造成此現象的原因主要是教授薪資過低，求才和留才都有困難，部分頂大的高教經費也嚴重不足，強調目前外國同級大學教授的薪資是國內的數倍，

郭大維還提到，受退休新制影響，以台大教授平均年齡39歲任職、65歲退休的情況下，所領到的月退俸還略低於25歲任職、55歲退休的小學老師，教授在博士後的投資等於付諸流水。

郭大維表示，把台灣頂大校友對台灣在各行各業做出的貢獻加總起來，就能了解頂大的崩解，勢必會對台灣的未來造成極大影響，社會與產業將更缺發競爭力，領導與創新也更貧乏。

台大研發長李芳仁說，中國已經意識到，要成為美國這樣的世界強國，只靠軍事是不夠的，還需要有強大的研究能力，而現在的台灣凡事只考量經濟，大部分的投資自然著眼於有錢景的熱點。