「拔邱」後首會面 柯P訪葉俊榮談社子島開發

台北市長柯文哲（左）4日至內政部拜會部長葉俊榮（右），爭取社子島開發案經費。（記者簡榮豐攝）

2017-12-04 11:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前北市警局長邱豐光因世大運維安不力，被中央內政部無預警硬拔降調職位，引發台北市長柯文哲嚴重不滿，與內政部長葉俊榮多次隔空互嘴，甚至一度賞葉俊榮一碗閉門羹。事隔兩個多月後，兩人今再度會面，葉俊榮表示，中央和地方合作很多，事情都可以做好。

柯文哲今為社子島都市計畫開發案，率領台北副市長林欽榮、台北都發局長林洲民等市府官員，專程至內政部拜會葉俊榮，雙方進行閉門會議討論社子島開發案。

因台北市警局長異動一事未被中央事先徵詢，柯文哲一度與葉俊榮關係交惡，柯文哲日前受訪曾指出，葉俊榮在人事案公布前30分鐘才來告知，根本就是突襲，自己那天回說「好啦！好啦！」結果葉俊榮一聽到這句話馬上落跑。

今年9月28日，兩人出席孔廟祭孔大典互動冰冷，當時葉俊榮對柯文哲直言，「你不同意我還是要發布」，並接著說「改天再找你解釋」，柯文哲不滿當場直接回嗆「 你這樣講就不用來了」，事隔多月後，兩人今日再度見面，雙方互相握手致意。

媒體詢問是否已和好？柯文哲未正面回答，僅針對今日會議內容表示，「雙方幕僚都有先談好，今天只要確認一下，就會有結論，很快就會談好。」葉俊榮也指出，中央和地方合作很多，事情都可以做好。

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