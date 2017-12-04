立委選區重劃 綠委籲陳英鈐勿「憂讒畏譏」

2017-12-04 11:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕中選會主委陳英鈐新官上任，今首赴立院內政委員會備詢。針對下一屆立委選區重劃，民進黨高雄市立委陳其邁建議，應待各縣市立委名額分配公式明確入法後，中選會再做選區劃分，奉勸陳不要「憂讒畏譏」；民進黨高雄市立委賴瑞隆則說，期待中選會扮演積極角色，若有違反憲法精神，應提出具體方案，才符合外界對新任中選會期待，而非只以現行方式，做最保守的作法。

「選罷法」規定，中選會每10年應檢討一次選區，將以今年11月底人口數字當做計算基準，若以第7屆立委選舉公式計算，高雄市、屏東縣恐各減一席，台南市、新竹縣各增一席，衝擊藍綠政治版圖，引發立委席次保衛戰。但將採何種計算公式，中選會還未拍板。

陳英鈐答詢時重申，中選會12月19日將召開委員會議討論選區名額分配原則，明年1至3月再由各縣市選委會開公聽會，5月31日前將區域立委選區變更案送立院審查；若有疑義，則可啟動行政院、立法院2院院長院際協調。

陳英鈐表示，他在還未上任前，就已了解過去檔案和國內外案例，目前委員會中，僅對第4屆及第7屆立委選舉試算基準進行討論，其他部分還未深究。

目前中選會已於北、中、南區辦理3場公聽會，陳英鈐提及，若目前要比較，傾向依照第7屆版本計算者較多，但更有許多人反應選區劃分沒有法源基礎，甚至違憲，不符合票票等值精神等意見。

此外，表態參選下屆高雄市長的陳其邁日前也提案修法，將各縣市立委名額分配公式明確入法，改採第4屆立委時的席次分配公式，若修法通過，變成南投縣、嘉義縣、屏東縣各減1席，桃園市、台中市、台南市各增1席。

恐受到衝擊的高雄市、屏東縣立委也串聯拜會立法院長蘇嘉全，盼蘇與行政院長賴清德以院際協調方式，讓下屆立委選區不變。

陳英鈐則說，他有看到相關報導，也會對此事進行進行了。他指出，我國選區劃分程序複雜，也是世界獨一無二，用何種方式分配不是單純數字問題，但應交由立法院決定。