勞基法修法發言限4+2分鐘 徐永明：其他委員比較小嗎

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天續聯席審查勞基法修正草案。（取自立法院直播）

2017-12-04 11:16

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天續聯席審查勞基法修正草案，點名表決通過委員發言4+2分鐘決議，進行逐條審查。國民黨團、時代力量黨團持續質疑程序問題，徐永明抨擊，國民黨立委蔣萬安可以發言2個多小時，其他委員卻只能4+2分鐘，「其他委員比較小嗎」。

召委林靜儀主持逐條審查，唱名黃國昌上台，上台的則是徐永明，林靜儀怒批時代力量發言登記換人沒有事先講，相當不尊重。

徐永明認為，上次蔣萬安發言達2個多小時，憑甚麼其他委員就是4+2分鐘，難道其他委員比較小嗎？每個人權利該是一致的，時代力量立場很清楚，上次的程序決議該和這次一樣，我們認為上次決議仍然有效。

在一陣爭論聲中，立委林淑芬上台做逐條審查發言。林淑芬說，勞基法是勞工健康保護最低標準，也是基本人權，基本人權有所謂哪類高或哪類低嗎？只要是受雇者都該一律平等人權，一個勞工在上班、下班外有社會、家庭生活，這是作為一個人該有的。林淑芬本欲續針對勞基法第24條修法發言，開頭說「我要先說個小故事」，民進黨總召柯建銘對林淑芬說「不要再講故事了啦」；民進黨立委陳明文走到台前對林淑芬表示了一下，林淑芬看似愣了一下說「好」，就結束了發言。

徐永明續追罵，你們民進黨要打壓林淑芬是你們的事啦，國民黨可以講兩個小時，憑甚麼其他黨團不能講兩小時，委員有大有小嗎？

林靜儀在10點58分宣布休息。