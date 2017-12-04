新北市長選戰 李乾龍是國民黨伏兵

國民黨新北市黨部主委李乾龍，被認為是國民黨新北市長選戰的伏兵。（資料照，記者何玉華攝）

2017-12-04 11:13

〔記者曾德峰／綜合報導〕新北市號稱全國大票倉，不管是民進黨的蔡英文或國民黨的吳敦義、朱立倫，若想2020年總統大選連任成功，還是取得參選門票，明年新北市長選舉都有不能輸的壓力，連帶地讓明年這場百里侯之戰更添詭譎氣氛，不僅要力抗對手，黨內各勢力如何擺平更是參選人出線的重要因素。

外界認為新北市長參選人當中，目前民調最高屬新北市副市長侯友宜，不過，令人好奇的是，剩下一年為何他仍遲遲不宣布投入選戰，據熟悉新北選情人士分析，除了他藍皮綠骨的背景過早宣布參選容易被拿來做文章，還有就是當初沒想到前縣長周錫瑋會捲土重來。

這位地方人士透露，除了周錫瑋，現階段國民黨還有一位尚未浮出檯面的重量級參選人，就是新北黨部主委李乾龍，讓侯友宜無法按既定規劃投入選戰。

據指出，在國民黨首次地方黨部主委開放票選當上主委的李乾龍，地方上更顯活躍，幾乎大小場合都見到他身影，近來市議會國民黨的運作也時常見其身影，影響力早滲透各社團，勸進參選新北市長的聲浪愈來愈強。

其實，早在周錫瑋那年以親民黨籍身分角逐台北縣長國民黨初選時，李乾龍就是代表國民黨與他角逐；這次周錫瑋針對黨內初選發表5點訴求，外界聯想劍指侯友宜，嫻熟地方選舉運作人士認為，周是項莊舞劍意在沛公，真正在意的是掌控黨機器的李乾龍。

至於讓侯李間有芥蒂的，據悉，要追溯到當初李乾龍曾在朱市府擔任民政局長，後來因故被迫下台曾讓李心產生不快，如今李乾龍當選黨部主委，加上吳敦義當選主席後，迄今與朱立倫仍無管道聯繫下，逼得侯友宜參選新北市長計劃更趨保守。

另外，地方也認為，吳敦義與朱立倫心有芥蒂早已不是秘密，除了兩人都是國民黨角逐2020總統大選的熱門人選，當初朱立倫從政院副院長被逼到新北市參選，甚至是這屆新北市長的連任等，朱團隊莫不認為吳敦義在其間是扮演重要角色。

新北市長選戰國民黨最後將是由誰出線，侯友宜、周錫瑋、李乾龍三角關係，可說是理不清剪還亂，地方基層則認為，反正民進黨現階段新北市長人選也陷入群龍無首階段，國民黨方面也還不急，就讓時間來解決這場混戰吧！

侯友宜被視為是朱立倫屬意的接班人，但侯迄今仍未鬆口參選新北市長。（資料照，記者何玉華攝）