柯P搭不到公車崩潰畫面是作秀？記者還原當天真相...

柯文哲搭不上公車的畫面引起大家討論。（圖擷取自柯文哲臉書影片）

2017-12-04 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體日前報導台北市長柯文哲搭不到公車、暴跳如雷的新聞，引起外界討論，有人認為柯很親明，但也有人質疑該新聞是官員作秀、媒體配合報導，對此，報導該篇新聞的記者也出面回應、還原當天情形。

《三立新聞台》記者張硯卿在臉書還原當天採訪情形，她表示，當天早上5點多早起出門採訪，是為了一則「遊具含鉛」的專題報導，想要把抽檢結果資料給柯文哲看，看有沒機會得到回應。

張硯卿說，柯文哲每天公開行程的時事賭訪，各家媒體都有各自問題、很難有完整時間陳述專題問題，本來想7點到市政府與市長一起爬樓梯向他詢問，但當天他們6點多從公司出發，因為時間還夠，決定改到市長平常搭公車的巷口等，「純粹是覺得，搭公車的時間，如果他願意的話，可以有比較多時間看資料、訪問回應」。

張硯卿強調，他們不知道市長幾點出門、也不知道會錯過公車，而出發前，也未與市府幕僚打招呼，「市長自然也不知道這天上班路上，會有攝影機。（尤其他跳起來的時候，眼裡大概只有那輛公車吧）」。

張硯卿說，處理完專題，覺得柯P趕公車著急的真實反應滿有趣，討論後，決定把素材拿來發，「跑新聞除了努力，也靠點運氣。拍到這個意外反應就是運氣，如此而已」。

張硯卿說明，就是一則有畫面、當事人反應，做了點KUSO效果的輕鬆新聞，「覺得這則新聞假或噁心的人，我不知道你的心靈出了什麼問題，但感謝貢獻點閱率」。