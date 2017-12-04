獵雷艦案》慶富若未補正缺失 9日將公告解約

海軍參謀長李宗孝上將。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-04 11:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案瀕臨解約，海軍參謀長李宗孝中將今天在立法院答詢時說，12月8日慶富若沒有補正缺失，9日就會公告重大違約並啟動解約。國防部長馮世寬則說，後續方案至少需要半年評估。

慶富承攬獵雷艦案卻爆發財務危機，預付還款保證金第3期第一筆新台幣7億餘元在11月28日到期，銀行團決定不展延預付還款保證，海軍於是依約沒入該筆款項，已繳交國庫。國防部並於11月28日對慶富造船發出為期10天的「最後通牒」，若無法在12月8日前補正缺失、回存保證金的話，就將解約。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算，馮世寬與李宗孝等人列席備詢。民進黨立委蔡適應關切獵雷艦案後續，詢問若12月8日慶富無法改正履約缺失，算不算重大違約？軍方會如何處理？

李宗孝答詢表示，12月8日24時前，慶富必須要補正缺失，回存保證金，若無補正就「算」構成重大違約事項，海軍並會在12月9日公告重大違約並通知啟動解約程序。李宗孝也證實，因慶富第3期第2筆預付款還款保證將在12月6日到期，數額為16億9000餘萬元，海軍屆時將派人到第一銀行高雄分行沒收保證金。

蔡適應追問，解約後何時會確認獵雷艦案未來方案？馮世寬表示，至少需要半年時間評估選取方案。