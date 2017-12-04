反勞基法修法 勞團抗議繞行立法院

立法院4日審查勞基法有關「一例一休」等修正案，勞團在立院群賢樓外抗議勞基法修法。（記者簡榮豐攝）

2017-12-04 10:12

〔記者林良昇／台北報導〕立法院衛福、經濟聯席委員會今再度審查「勞基法部分條文修正草案」，約百名勞工團體聚集於立院外抗議，並繞行立院抗議，要求執政黨懸崖勒馬，立即退回行政院版勞基法修正草案，勞工團體抨擊，勞資關係不平等，政府持續退守，經主管機關認定只是多一到手續，並無法保障勞權。

立院今持續審查「勞基法部分條文修正草案」，數個產業總工會等勞工團體約百人聚立法院外召開記者會抗議，勞團強調，行政院長賴清德與立院達成共識，「七休一鬆綁」、「加班上限提高」、「輪班間隔縮短」仍要通過，只是輪班間隔加上主管機關把關，但根本毫無用處，只要資方施壓，關卡會形同虛設。

勞團表示，過去幾週，勞資關係嚴重不平等的案例血淋淋上演，昇陽光電、普來利桃園廠、美光工會等案例都指出，政府持續退守，即使經過主管機關認定，也只是多一到行禮如儀的手續。

勞團呼籲，民進黨立委應回頭是岸，在野黨立委也勿打假球，真正和勞工站在一起；勞團也呼籲，全台勞工利用下班時間一起站出來，到立院旁一起抗爭。

勞團訴求「拒絕過勞修法，立即退回政院版勞基法」，並高呼口號，記者會後，勞團開始繞行立院抗議；勞團強調，抗議會持續進行，也會持續干擾議事，不排除進入立院院內找立委陳情。