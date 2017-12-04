天候條件不佳無法打撈 馮世寬盼儘快找到幻象機

2017-12-04 09:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部長馮世寬今天表示，空軍持續派遣飛機與船艦偵蒐失聯幻象，但近2天由於天候狀況超過打撈作業標準，無法作業，希望天氣趕快好、能趕快找到幻象機。

空軍新竹基地一架機號2040、由何子雨上尉駕駛的幻象2000-5單座戰機，11月7日晚間於基隆北北東90浬處雷達光點消失。空軍針對幻象戰機FDR黑盒子訊號區域進行定位，研判約在基隆北北西145公里海面下方100公尺左右。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算，馮世寬列席報告並備詢。馮世寬上台報告預算時，先主動向委員會報告幻象機的打撈進度。

馮世寬說，空軍持續派遣C-130運輸機和P-3C反潛機2種飛機，由於是慢速機，比較容易對海面偵蒐；飛機之外，海軍與海巡署也繼續派遣船艦聯合偵蒐。

馮世寬表示，目前空軍打撈公司招標作業已完成，但2日和3日天候狀況均超過打撈操作標準，例如需要在5級風以內作業，但現在都是7級風，導致無法作業。馮世寬表示，希望天氣趕快好、趕快找到幻象機，就可以了解失事原因。

空軍依緊急採購方式辦理招標作業，經審認由第二順位的銓日儀企業有限公司得標，全案規劃採「搜尋定位」及「打撈運輸」2階段執行。銓日儀公司11月27日出發，28日進行打撈作業，不過因海象不好，風浪太大，於29日返回基隆港。