勞基法修法發言限4+2分鐘 藍綠立委對嗆僵持中

勞基法爭議，藍綠立委衝突（記者陳志曲攝）

2017-12-04 09:55

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天續聯席審查勞基法修正草案，民進黨立委邱志偉認為，各委員不該連續發言超時，剝奪其他委員發言時間，建議發言時間4+2分鐘；國民黨團主張會議是延續上次逐條審查，提案表決委員發言不受時間限制仍應有效，雙方現場大吵，一度衝上主席台僵持，召委林靜儀在9點16分宣布會議休息10分鐘。

民進黨、國民黨立委在台下繼續大吵，民進黨蘇震清激動地說，難道要讓你們發言講4年喔，指著國民黨立委蔣萬安大罵，像你上次講了2個小時，蔣萬安則反嗆，我厲害啊。國民黨立委林為洲痛罵，若要4+2分鐘，乾脆你們民進黨說這個法案直接送出去好了。

林靜儀在9點36分宣布重新開會，現場點名表決邱志偉提案，宣布提案以17人贊成、8人反對通過，發言限制4+2分鐘。國民黨立委許淑華痛批程序不對，蔣萬安上回發言根本還沒完成，這麼重要的法案修法，居然只限縮4+2分鐘，到底要怎麼討論，發言長短根本不會影響其他委員權益，因為每個委員都有發言機會。現場持續僵持中。

民進黨本預期上月23日就可將勞基法修正草案送出委員會，如意算盤被國民黨馬拉松式發言打亂，法案未送出委員會。國民黨以程序提案通過各個委員發言時間不受限，當時表決意外由在野黨勝出，通過發言時間不受限提案。

勞基法爭議，藍綠立委衝突（記者陳志曲攝）