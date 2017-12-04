勞基法修法 賴揆：今天若出委員會 有一個月協商期

行政院長賴清德4日前往台北之音電台，接受電台主持人專訪。（記者方賓照攝）

2017-12-04 09:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今續審「勞基法部分條文修正草案」，行政院長賴清德今早接受廣播節目訪問時表示，修法是要保障勞工權益，若法案今天送出委員會，還有一個月協商期。對於法案何時須通過？他指出，「這沒有時間表，我行政院長怎會訂時間表，讓立法院去審查。」

「一例一休」修法引起外界諸多質疑，賴清德今日表示，他還要繼續努力，溝通沒有極限，該做的還是要進行，立法院今審勞基法，行政院要繼續與社會溝通，一起持續溝通下去。

賴清德強調，這次修法基本上是秉持蔡總統指示保障勞工權益，給予勞資雙方彈性，用四不變「上班工時每天八小時不變、每週工時四十小時不變、週休二日精神不變、勞工加班費率不變」來保障勞工權益。

賴清德指出，修法是要給予加班、輪班、排班、特休假可遞延的彈性，「講清楚就沒有問題」，民進黨團會在今天針對草案文字做整理，立委支持行政院版本，「特別是第34條文字會更精準一點。」

主持人問及「會不會後悔推出一例一休修法？」賴清德表示，「我當行政院長責無旁貸」，接行政院長將近一年，要如實面對一例一休在社會衍生的所有問題，更奉蔡總統指示修正一例一休，自己曾當過黨團幹事長，了解行政院和立法院溝通是必須的。

賴清德指出，在野黨和執政黨意見不同可理解，也知道本身是勞工立委或藍領背景家庭出生的立委會有意見，「立場不是用感情可以解決，會持續跟立委對話」，攸關勞工權益的保障不會改變。

賴清德提及，「我不相信立委在他們的選區，都完全沒有收到民眾和勞工對一例一休有意見，會共同來推動此政策。」