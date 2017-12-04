兩岸軍機擦槍走火？我軍：戰機相距1百呎沒問題

台灣空軍F-16等型戰機群。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-04 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍機連出第一島鏈，數度逼近ADIZ防空識別區，我軍方亦升空警戒，情勢被軍事專家憂慮，可能隨時「擦槍走火」，但是，專家也分析，台空軍在ADIZ防空識別區有較多的演訓經驗，且具備夜航能力，都優於中共，兩軍戰機若正常飛行，即使相距1百呎也沒有問題。

《風傳媒》報導，軍方評估，中共戰機航訓似效法美軍的路線、編隊組成，儘管遠海航訓的頻率越來越高，但從目前「航線固定，換機、換人輪流航訓」的方式來看，屬剛起步訓練階段，若要建立海上攻擊的空中戰力，必須經長年一再演訓；而台灣空軍在這一部分，較中共空軍具有優勢，包括海上飛行經驗、對空域及航線的熟悉度等，更具防禦力，且因應共機遠航訓練，我空軍也擴增海演訓距離及頻率，以增強防禦能力，在裝備上，以共機演訓來看，似無夜航能力，而我方暫時領先。

兩岸軍機是否可能因空中接近導致擦槍走火？據報導，軍方人士指出，若要空拍，我方除一架「標兵機」飛得較近外，原則上仍保持在300呎以上距離；若只是一般警戒機未掛彈通常會保持在1到2千呎距離，若配掛空對空飛彈，維持在5到6千呎距離即可監控；若是兩方都屬正常飛行，則近距離到1百呎，對飛官來說一點也不危險。

軍方人士也指出，不過，若對方做出異常的飛行動作，不排除「擦槍走火」，如「過去像是美中軍機擦撞或日中軍機相互進逼，或做出刻意亮飛彈的挑釁動作」。