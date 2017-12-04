黨中央下令阻《促轉》 藍委傻眼：慢半拍還講幹話！

國民黨秘書長曾永權（圖）下指令，要求藍委全力阻擋促轉條例及公投法過關。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-12-04 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕立法院處理《促轉條例》及《公投法》，預計明天可望完成二、三讀，原本國民黨保持開放態度，然而卻傳出國民黨秘書長曾永權前天下指令，要求藍委全力阻擋促轉條例及公投法過關，據傳多名藍委對此感到傻眼，包括黃昭順等人都認為不必阻擋《公投法》，甚至有藍委怒嗆「黨中央動作慢半拍，還講了一堆幹話！」

《上報》報導指出，曾永權在上月30日中午赴立院與黨團幹部開會，會中強調若《公投法》通過，後續恐將引發兩岸關係崩盤，國內政局也將更為動盪不安，要求黨內立委全力阻擋《公投法》，藉此向北京表達善意，前天甚至在黨團大會上表示，《公投法》門檻降低會衍生許多問題，更直指《促轉條例》違法違憲，「當然要反對！」

國民黨智庫司法法制組召集人何展旭也語出驚人，他認為國民黨執政時期已經處理過228事件等轉型正義議題，沒必要再次處理，他還說「台灣沒有威權時代，怎麼會有轉型問題？」外傳當下不少與會的藍委全部傻眼。

有黨團幹部表示，現在黨團只能自力救濟、孤軍奮戰，有藍委提到，促轉條例已協商5次黨中央才下令阻擋，「黨中央動作慢半拍，還講了一堆幹話！」另有青壯派藍委表示「黨團會走自己的路！」且黨團先前已協商過促轉條例和公投法，不知道明天院會上黨團要用什麼立場阻擋法案。